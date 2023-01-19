الرمحي: مصدر الإماراتية تعتزم إصدار إطار عمل للتمويل الأخضر خلال أسابيع

قال الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة محمد جميل الرمحي اليوم الخميس خلال فعالية للقطاع إن الشركة ستنشر أول إطار عمل لها للتمويل الأخضر في غضون أسابيع، مما يمكنها من إصدار محتمل لأول سندات خضراء لها.

وأضاف خلال ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام "ستكون مصدر مستعدة لإصدار أول سندات خضراء في 2023 ونعتزم المضي قدما وفقا لأوضاع السوق".

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وفي الشهر الماضي استحوذت شركة (طاقة) وشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على حصص في "مصدر" بلغت 43 و33 و24% على الترتيب.

وأبقت وكالتا فيتش وموديز على تصنيفيهما الائتمانيين للشركة عند ‭‭A+‬‬ و ‭‭A2‬‬ الصادرين في 2021، في أعقاب تغيير بنية المساهمين في الشركة، وفقا للرمحي.

وزاد تطلع مُصدري أدوات الدين في منطقة الخليج الغنية بالموارد الهيدروكربونية لصقل اهتمامهم بالشأن البيئي عبر إصدار سندات خضراء أو غيرها من أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة.

وجمع صندوق الثروة السيادي السعودي 3 مليارات دولار من سندات خضراء في أكتوبر/تشرين الأول في أول إصدار من نوعه.

وتستضيف الإمارات هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، واختارت الأسبوع الماضي سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك رئيسا للقمة.

ويرأس الجابر أيضا شركة مصدر وكان رئيسها التنفيذي المؤسس.