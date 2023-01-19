بنك أبوظبي الأول يجمع 600 مليون دولار من بيع سندات

جمع بنك أبوظبي الأول 600 مليون دولار من بيع سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد لأجل خمس سنوات وربع السنة.

وباع البنك السندات بعلاوة 105 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن كان السعر الاسترشادي الأولي عند 130 أساس فوق نفس السندات القياسية.

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ويأتي انخفاض التسعير، بعدما تجاوز الطلب 1.45 مليار دولار.

وشملت قائمة المديرين الرئيسيين في طرح السندات، بنوك سيتي والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول، إضافة إلى HSBC وستاندرد تشارترد.