"أكوا باور": بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع "نور 1" في دبي

أعلنت شركة أكوا باور عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 200 ميغاواط التابع لشركة "نور الطاقة 1".

ويعد مشروع "نور 1"، المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الواقعة في دبي بالإمارات.

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وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن القدرة الإجمالية تحت التشغيل للمشروع، وصلت إلى 417 ميغاواط من إجمالي 950 ميغاواط يتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية المركزة، بالإضافة الى الى الألواح الكهروضوئية.

ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة النهائية من المشروع بقدرة 950 ميغاواط على نتائج الشركة المالية ابتداء من الربع الأول من عام 2024.

يشار إلى أن "أكوا باور"، تمتلك حصة قدرها 25% من شركة "نور الطاقة 1".