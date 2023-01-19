سوق السعودية
"زهرة الواحة" تعلن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "مصرف الإنماء" بـ 60 مليون ريال
بهدف فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام
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أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية من مصرف الإنماء، بقيمة 60 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن هدف التمويل فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام، ومدته من 19-01-2023 إلى 31-10-2023.
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وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالي قيمة التسهيلات.
وأشارت إلى أنه تم تجديد حد فتح الاعتمادات والتسهيلات قصيرة الاجل لتمويل رأس المال العامل بنفس القيمة 60 مليون ريال.
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