أرباح فصلية دون التوقعات لـ "نتفليكس" رغم زيادة عدد المشتركين

حققت شركة "نتفليكس" أرباحاً دون التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وبلغ صافي الأرباح الفصلية للشركة نحو 55 مليون دولار، مقابل 607 ملايين دولار في الربع الأخير من 2021.

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وشهد عدد المشتركين الجدد في "نتفليكس" حول العالم تسجيل نحو 231 مليون مشترك بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة 7.7 مليون مشترك على أساس فصلي، ما يتجاوز التوقعات بإضافة 4.6 مليون مشترك.

وعلى جانب آخر، أعلنت "نتفليكس" أن المؤسس ريد هاستينغز، سيتخلى عن منصب الرئيس التنفيذي، لكنه سيبقى رئيساً لمجلس الإدارة.