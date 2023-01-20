الشركة الأم لـ "غوغل" تسرح 12 ألف موظف

قال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ "ألفابت"، الشركة الأم لـ "غوغل"، في مذكرة للموظفين اطلعت عليها رويترز، إن الشركة ألغت 12 ألف وظيفة.

تعد هذه التخفيضات الأحدث في قطاع التكنولوجيا، وتأتي بعد أيام من إعلان منافستها شركة مايكروسوفت أنها ستسرح عشرة آلاف موظف.

مادة اعلانية

تؤثر تخفيضات الوظائف على الفرق في جميع أنحاء الشركة، بما في ذلك بعض فرق الهندسة والمنتجات.

وقالت غوغل إن عمليات التسريح عالمية وتؤثر على الموظفين الأميركيين بأثر فوري.