ساما
المركزي السعودي يجري تعديلاً في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
خفض رأس المال المدفوع للشركات التي تمارس نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وضع القراءة
100% حجم الخط
عدّل البنك المركزي السعودي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، حيث خفض رأس المال المدفوع للشركات التي تمارس نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دون غيره من الأنشطة التمويلية، إلى 50 مليون ريال.
تأتي هذه الخطوة، بحسب المركزي السعودي، كمبادرة لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
التضخم في المغرب يقفز إلى 6.6% خلال 2022.. ضعف ما كان عليه قبل عاممدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات اقتصاد
-
وزيرة التخطيط المصرية: هذا ما يزيد الضغوط على سعر الصرفأكدت العمل على الإصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتأمين الاستقرار للسوق قصص اقتصادية
-
شركة الطاقة النووية الروسية مهددة بالعقوبات.. مخاوف من تأثر القطاع عالمياًاتهامات بضلوعها في حرب أوكرانيا شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية