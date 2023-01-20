اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي
ساما

المركزي السعودي يجري تعديلاً في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

خفض رأس المال المدفوع للشركات التي تمارس نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عدّل البنك المركزي السعودي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، حيث خفض رأس المال المدفوع للشركات التي تمارس نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دون غيره من الأنشطة التمويلية، إلى 50 مليون ريال.

تأتي هذه الخطوة، بحسب المركزي السعودي، كمبادرة لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رسالة مصورة من 30 جنديا روسيا ملثما لبوتين: لم نفر من ساحة المعركة رسالة مصورة من 30 جنديا روسيا ملثما لبوتين: لم نفر من ساحة المعركة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط