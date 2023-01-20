شركة اتصالات أميركية عملاقة تعلن سرقة بيانات 37 مليون عميل

قالت شركة الاتصالات اللاسلكية الأميركية "تي موبايل" أمس الخميس، إن متسللاً مجهول الهوية اخترق شبكتها في أواخر نوفمبر وسرق بيانات 37 مليون عميل، بما في ذلك العناوين وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد.

ذكرت "تي موبايل" في بيان رفعته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أن الاختراق تم اكتشافه في 5 يناير. وقالت إن البيانات التي تعرضت للسرقة - بناءً على التحقيق الذي أجرته حتى الآن - لا تتضمن كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو الحساب المصرفي أو معلومات بطاقة الائتمان أو أرقام الضمان الاجتماعي أو المعرفات الحكومية الأخرى.

مادة اعلانية

وأضافت: "لا يزال تحقيقنا جاريًا، لكن يبدو أن النشاط الخبيث قد تم احتواؤه بالكامل في هذا الوقت". وقالت إنه تم الوصول إلى البيانات لأول مرة في 25 نوفمبر أو نحوه.

وقالت "تي موبايل" إنها أخطرت وكالات إنفاذ القانون والوكالات الفيدرالية التي لم تذكر اسمها. ولم ترد على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تسعى للحصول على تعليق.

تم اختراق الشركة عدة مرات في السنوات الأخيرة. وقالت "تي موبايل" إنها لا تتوقع أن يكون للاختراق الأخير تأثير مادي على عملياتها.

لكن نيل ماك، كبير المحللين في شركة موديز انفستور سرفيس، قال في بيان إن الاختراق يثير تساؤلات حول الحوكمة الإلكترونية للإدارة ويمكن أن ينفر العملاء ويجتذب تدقيقًا من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية والجهات التنظيمية الأخرى.

وأضاف: "في حين أن هذه الانتهاكات للأمن السيبراني قد لا تكون نظامية بطبيعتها، فإن تكرار حدوثها في تي موبايل يعد أمرًا غريبًا ينذر بالخطر بالنسبة لشركات الاتصالات النظيرة".

في يوليو، وافقت "تي موبايل" على دفع 350 مليون دولار للعملاء الذين رفعوا دعوى جماعية بعد أن كشفت الشركة في أغسطس 2021 أن البيانات الشخصية بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات رخصة القيادة قد سُرقت. وتأثر ما يقرب من 80 مليون مقيم في الولايات المتحدة.

وقالت أيضًا في ذلك الوقت إنها ستنفق 150 مليون دولار حتى عام 2023 لتعزيز أمن البيانات والتقنيات الأخرى.