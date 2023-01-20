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منصة Genesis للعملات المشفرة تسابق الوقت لجمع تمويل ضروري
منصة Genesis للعملات المشفرة
عملات مشفرة

منصة العملات المشفرة Genesis تعلن إفلاسها رسمياً

عدد دائني الشركة تجاوز 100 ألف.. والإلتزامات المالية تصل إلى 11 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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في جديد عدوى الإفلاس في قطاع العملات المشفرة، تقدمت منصة Genesis Global واثنتان من شركات الإقراض التابعة لها بطلب للحماية من الإفلاس.

ووفقا للوثائق التي تقدمت بها الشركة إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية الأميركية، فإن عدد دائني الشركة تجاوز 100 ألف، أما الإلتزامات المالية فتصل إلى 11 مليار دولار.

يأتي إفلاس Genesis بعد أيام من رفع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى ضد الشركة بشأن بيع أوراق مالية غير مسجلة.

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