ارتفاع أرباح "المراعي" في الربع الرابع 24% إلى 356 مليون ريال

ارتفت أرباح شركة المراعي السعودية، في الربع الرابع من 2022، بعد الزكاة والضريبة بنسبة 24.18%، إلى نحو 355.8 مليون ريال، مقارنة مع 286.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح شركة المراعي بنسبة 23.18% مقارنة بصافي ربح 463.17 مليون ريال في الربع الثالث من 2022.

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وقالت شركة المراعي في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع الأرباح في الربع الرابع من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع الإيرادات بنسبة 13.7% إلى 4.839 مليار ريال، بسبب استمرار النمو الإيجابي للعام في الربع الرابع مدفوعًا بالنمو في قطاعي الدواجن والمخبوزات. كما استمرت معدلات النمو بسبب التوسع في الخدمات الغذائية والعودة إلى المدارس.

ويعود كذلك إلى ارتفاع إجمالي أرباح شركة المراعي 11.8% إلى 1.33 مليار ريال، نظراً لأن تضخم تكلفة السلع عالميًا، مدفوعًا بشكل أساسي بالمواد الخام للأعلاف الزراعية لا سيما الذرة والبرسيم ومنتجات الألبان المرتبطة بالزبدة بشكل أساسي أدى إلى انخفاض نمو إجمالي الربح مقارنة بنمو الإيرادات.

وساهم التحكم الجيد في التكاليف، بشكل أساسي للمبيعات والتسويق وكذلك النفقات الإدارية العامة في تحقيق نمو أقوى في الأرباح التشغيلية.

وأشارت المراعي إلى أن نمو صافي الأرباح كان أقل من نمو الأرباح التشغيلية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل بما يتماشى مع الزيادة في أسعار فائدة السايبور.

وارتفع صافي أرباح "المراعي" بنسبة 12.55% في العام 2022، إلى 1.76 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.56 مليار ريال في 2021.

وقالت شركة المراعي إن الأداء كان قوياً في العام 2022 ولوحظ النمو الإيجابي في الإيرادات في جميع فئات المنتجات وفي جميع المناطق الجغرافية.

وتوقعت أن يستمر هذا الزخم الإيجابي، وإن كان بمعدل أقل في المستقبل مع الدخول في أنماط تجارية اعتيادية بعد الافتتاح الكامل للمؤسسات التعليمية واستئناف الأنشطة السياحية.

وتابعت: "لا تزال المخاوف الرئيسية في ارتفاع تضخم التكاليف لسلع الألبان والأعلاف. ما زلنا نرى أجزاء من سلسلة التوريد العالمية لا تزال تحت الضغط على الرغم من أن بعض المناطق تظهر الآن علامات على استقرار الأسعار".

وأوضحت "المراعي" أنها ستواصل إدارة هذه المخاطر من خلال أنشطة تحوطية أفضل والاستفادة المثلى من المخزون.