سوق أبوظبي
أرباح مجموعة "بيانات" الإماراتية ترتفع 28% في الربع الرابع إلى 55.4 مليون درهم
الأرباح السنوية تسجل 202 مليون درهم
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ارتفعت أرباح مجموعة بيانات في أبوظبي 28% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى 55.4 مليون درهم.
وحققت المجموعة أرباحا سنوية بلغت 202 مليون درهم، بمعدل زيادة بلغ 110% إثر تحسن الأداء المالي للأعمال القائمة للمجموعة.
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وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 115% إلى 788.3 مليون درهم، مقابل 336.7 مليون درهم في العام السابق.
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