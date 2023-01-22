ارتفاع أرباح "الدريس" في الربع الرابع 33% إلى 71.8 مليون ريال
الأرباح السنوية تقفز بنسبة 36.76% إلى نحو 241.8 مليون ريال
ارتفع صافي أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس" بنسبة 32.72% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 71.8 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 54.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وقالت "الدريس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل، وزيادة الإيرادات الأخرى بالإضافة الي إيرادات فوائد من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة بالرغم من انخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية ومصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "الدريس" بنسبة 16.37% مقابل صافي ربح نحو 61.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2022.
وارتفعت أرباح "الدريس" في 2022 بنسبة 36.76% إلى نحو 241.8 مليون ريال مقابل 176.8 مليون ريال أرباح 2021.
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