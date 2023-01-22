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صندوق الاستثمارات

بلومبيرغ: PIF مازال مهتماً بشراء امتياز "فورمولا 1"

كانت محاولات الصندوق للاستحواذ على "فورمولا 1" واجهت عرقلة العام الماضي

دبي - العربية.نت
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ذكرت وكالة بلومبيرغ أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي مازال مهتما بالاستحواذ على امتياز سباقات السيارات "فورمولا 1" لمحفظته المتنامية في قطاع الرياضة.

وكانت محاولات الصندوق للاستحواذ على "فورمولا 1" العام الماضي واجهت عرقلة من قبل الشركة لرفضها فكرة البيع، حيث قيم الصندوق امتياز سباقات السيارات بـ 20 مليار دولار شاملة الديون.

وأضافت وكالة بلومبيرغ أنه في حال غيرت شركة Liberty Media المالكة للامتياز فورمولا 1 قرارها للبيع فإن صندوق الثروة السعودي سيكون جادا بالاستحواذ عليها.

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جدير بالذكر أن شركة أستون مارتن البريطانية للسيارات الفاخرة، قالت في يوليو 2022، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيصبح ثاني أكبر مساهم في الشركة بحصة تقارب 17% من خلال عملية لزيادة رأس المال تهدف لرد ديون وتعزيز موقف الشركة، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وتواجه الشركة ارتفاعا في الديون وتراجعا في سعر السهم، وفريقا بسباقات (فورمولا 1) للسيارات يعاني من مشكلات.

وأوضحت الشركة أنها تعتزم جمع 653 مليون جنيه إسترليني (773.15 مليون دولار) عبر استثمار من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 78 مليون جنيه إسترليني، وإصدار حقوق اكتتاب منفصل بقيمة 575 مليون جنيه إسترليني.

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