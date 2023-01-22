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سوق السعودية

وزارة الصناعة السعودية تصدر رخصة لـ "أماك" للكشف عن الذهب

في منطقة عسير

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، عن إصدار رخصة لها للكشف عن خام الذهب من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في منطقة عسير.

وذكرت الشركة أنها ستقوم بعمل الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.

وتغطي الرخصة مساحة 34 كلم مربعا في منطقة عسير وصالحة لمدة تتجاوز ثلاثة أعوام ونصف العام.

وكانت أماك أعلنت في الخامس من يناير الجاري عن حصولها على رخصة الكشف عن خامات الذهب والزنك والنحاس.

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