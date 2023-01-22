"أكوا باور" تعلن استحواذ "جازان المتكاملة" على المجموعة الثانية من أصول مشروع التغويز

أعلنت شركة أكوا باور عن استكمال استحواذ شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة على المجموعة الثانية من الأصول لمشروع التغويز والدورة المركبة المتكاملة بجازان.

وذكرت "أكوا باور" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن هذا المشروع المشترك "شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة"، يجمع كلاً من أرامكو وأكوا باور وإير برودكتس وإير برودكتس قدرة.

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وتمتلك أرامكو السعودية حصة 20% في المشروع المشترك، فيما تمتلك شركة إير برودكتس نسبة 46%، وتمتلك شركة أكوا باور نسبة 25%، أما شركة إير برودكتس قدرة فتمتلك نسبة 9% من المشروع. علمًا أن نسبة الملكية الإجمالية لشركة إير برودكتس في المشروع هي 50.6%، نظير امتلاكها ما نسبته 4.6% من خلال شركة إير برودكتس قدرة.

يأتي ذلك بعد الإغلاق المالي بتاريخ 18 أكتوبر 2021.

يتضمن المشروع الاستحواذ على محطة التغويز والدورة المركبة المتكاملة بقيمة 12 مليار دولار من شركة أرامكو.

وتم الانتهاء من الاستحواذ على المجموعة الأولى من الأصول للمشروع بتاريخ 27 أكتوبر 2021.

وبموجب الاتفاقيات الموقعة، يشتري المشروع المشترك أصول الطاقة ووحدات فصل الهواء والتغويز وتنقية الغاز الاصطناعي من أرامكو السعودية، وعلى أساسه يقوم المشروع المشترك بتشغيل المرافق المعنية بموجب عقدٍ مدته 25 عامًا، مقابل رسمٍ شهريٍ ثابت. وستتكفل أرامكو السعودية بتوريد اللقيم إلى المشروع المشترك الذي سينتج بدوره الكهرباء والبخار والهيدروجين بالإضافة إلى منتجات أخرى لأرامكو السعودية.