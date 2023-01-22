"أنابيب الشرق" توقع عقودا مع "نيوم" و"بتروجيت" بقيمة 569 مليون ريال

أعلنت شركة "أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة" عن توقيع عدة عقود مع "نيوم" وشركة "بتروجيت" بقيمة إجمالية 569 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه تم توقيع عدة عقود مع نيوم بقيمة 373 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، كما تم توقيع عقد مع شركة بتروجيت لتصنيع وتوريد أنابيب صلب بقيمة تقدر بحوالي 196 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

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وأوضحت أن عقود نيوم تضمنت أعمال توريد أنابيب صلب لخطوط نقل المياه، خلال فترة خلال 12 شهراً.

وأضافت أن عقد شركة بتروجيت، يتضمن أعمال توريد أنابيب صلب لخطوط نقل المياه، وذلك خلال فترة 8 أشهر.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للعقود سوف يظهر في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2023/2024.