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الدريس
محطة وقود تابعة لشركة "الدريس"
سوق السعودية

"الدريس" السعودية توصي بتوزيع 20% أرباحاً نقدية عن عام 2022

حصة السهم من التوزيع تبلغ ريالين

دبي - العربية.نت
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أوصى مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، السعودية، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022م، بإجمالي نحو 150 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 75 مليون سهم.

وقالت "الدريس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريالين بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

وأضافت أن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً.

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