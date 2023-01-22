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شركة العرض المتقن
شركة العرض المتقن
سوق السعودية

"العرض المتقن" تتسلم تقديراً لعقاريها محل النزاع بالدرعية

33.8 مليون ريال أرباح رأسمالية ناتجة عن التقييم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية، عن استلام محضر ابلاغ بالتقدير لعقاريها محل النزع الواقع في الرياض (بحي الخزامى ، الدرعية) بقيمة 53.85 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه بناءً على قرار امين مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية رقم (6971-43) وتاريخ 17/08/1443 هـ والمتضمن الأخلاء للعقار الواقع في أجزاء من أحياء (الخزامى، عرقة النخيل)، وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة بوابة تطوير الدرعية رقم (4203-42) وتاريخة 10/11/1442 هـ، القاضي باستكمال اجراءات نزع ملكية العقار الواقع في أجزاء من أحياء (الخزامى، عرقة، النخيل) والذي يشمل مبنيي الشركة الواقعه في الرياض (بحي الخزامى، الدرعية).

وأضافت أنه ينتج عن القرار أرباح رأسمالية بقيمة 33.79 مليون ريال.

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وأشارت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية إلى أنه لا يوجد أي تأثير على عمليات الشركة.

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