"بترو رابغ" تبدأ التشغيل التدريجي للمرافق ووحدات المرحلة الثانية بعد انتهاء الصيانة

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" السعودية، بدء التشغيل التدريجي للمرافق التشغيلية ووحدات الإنتاج للمرحلة الثانية التي تمت صيانتها، اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة لهذه الصيانة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن هذه الصيانة ستسهم في ضمان سلامة واستقرار العمليات التشغيلية، ورفع مستوى اعتمادية وموثوقية معامل الشركة، فضلا عن تحسين كفاءتها التشغيلية والإنتاجية.

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وقالت إن هذه الصيانة تعد الأولى من نوعها لوحدات المرحلة الثانية، مؤكدة أنه لم يكن لهذا الإيقاف تأثير على عمليات المرحلة الأولى الإنتاجية.

وأضافت الشركة أن الأثر المالي المترتب على ذلك الإيقاف لا يمكن تقديره بدقة في الوقت الحالي، متوقعة أن يظهر تأثيره على نتائج الربع الرابع من عام 2022، والربع الأول من العام 2023.