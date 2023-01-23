سوق السعودية
"الدرع العربي" توقع اتفاقية تأمين مع البنك الأهلي السعودي
سيظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقية اعتباراً من الربع الأول من 2023م
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية تأمين حياة ائتماني للتمويل السكني مع البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن تحديد قيمة الاتفاقية والأثر المالي بدقة وذلك نظراً لاختلاف قيمة طلبات التأمين الشهرية المستلمة، لكن تتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقد الإجمالية عن 5% من أقساط الشركة التأمينية لعام 2023.
مادة اعلانية
وأضافت أن مدة العقد سنة واحدة.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقية على الأداء المالي للشركة اعتباراً من الربع الأول من العام 2023م.
وأشارت إلى أنه يوجد طرف ذو علاقة وهو سعود باجبير عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين والذي يشغل منصب رئيس مجموعة أعمال مصرفية للأفراد في البنك الأهلي السعودي.
اقرأ أيضاً
-
"إيني" الإيطالية تتلقى طلبات بأكثر من 10 مليارات يورو على سنداتها المرتبطة بالاستدامةأي أكثر من خمسة أمثال الحد الأقصى الذي طرحته الشركة وهو مليارا يورو أسواق المال
-
"الملا" للعربية: فائض الميزان التجاري البترولي لمصر 3 مليارات دولار في 2022قال إن بلاده تستهدف 18 مليار دولار صادرات بترولية في 2023 قصص اقتصادية
-
الأردن يرفع الحد الأدنى للأجور في عام 2023ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية