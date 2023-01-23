"الدرع العربي" توقع اتفاقية تأمين مع البنك الأهلي السعودي

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية تأمين حياة ائتماني للتمويل السكني مع البنك الأهلي السعودي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن تحديد قيمة الاتفاقية والأثر المالي بدقة وذلك نظراً لاختلاف قيمة طلبات التأمين الشهرية المستلمة، لكن تتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقد الإجمالية عن 5% من أقساط الشركة التأمينية لعام 2023.

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وأضافت أن مدة العقد سنة واحدة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقية على الأداء المالي للشركة اعتباراً من الربع الأول من العام 2023م.

وأشارت إلى أنه يوجد طرف ذو علاقة وهو سعود باجبير عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين والذي يشغل منصب رئيس مجموعة أعمال مصرفية للأفراد في البنك الأهلي السعودي.