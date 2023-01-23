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الشركة العقارية السعودية
الشركة العقارية السعودية
سوق السعودية

"العقارية" السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "التحالف العقاري" لتأسيس شركة ذات غرض خاص

بهدف تطوير 250 وحدة سكنية في مدينة الرياض بتكلفة 377 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة "العقارية" السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "التحالف العقاري" لتأسيس شركة ذات غرض خاص.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تأسيس شركة ذات غرض خاص بهدف تطوير 250 وحدة سكنية من نوع فيلا في مخطط مشروع العقارية بارك في مدينة الرياض بتكلفة تطوير إجمالية تقدر بـ 377 مليون ريال.

وأضافت أن مدة المذكرة شهران.

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وأوضحت أنه سيتم تحديد الأثر المالي بعد استكمال تكاليف التطوير والدراسات المطلوبة والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية

يشار إلى أن شركة التحالف العقاري، هي شركة مملوكة لشركة حمد بن محمد بن سيعدان وشركاؤه للاستثمار وشركة هوفنايان إم إي انفستمنتس إل إل سي و هي شركة متخصصة في مجال الإنشاءات العامة للمباني السكنية.

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