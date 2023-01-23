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وول ستريت

"سبوتيفاي" تعتزم خفض 6% من قوتها العاملة

بسبب تراجع عوائد الإعلانات وتقلبات أسعار العملات ومدفوعات الملكية الفكرية لكتاب الأغاني

دبي - العربية.نت
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في أحدث موجة لتسريح العمالة بقطاع التكنولوجيا، تعتزم منصة "سبوتيفاي" المتخصصة ببث الموسيقى، الاستغناء عن 6% من قوتها العاملة، أي نحو 600 وظيفة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات لخفض التكاليف.

وألقت الشركة باللوم على تراجع عوائد الإعلانات وتقلبات أسعار العملات ومدفوعات الملكية الفكرية لكتاب الأغاني وناشري الموسيقى.

وتأتي خطوة Spotify بعد يومين من إعلان مايكروسوفت أنها ستستغني عن نحو 10 آلاف موظف في الأشهر المقبلة، بعد خطوات مماثلة اتخذتها "ميتا" و"أمازون" و"تويتر."

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