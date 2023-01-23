"سبوتيفاي" تعتزم خفض 6% من قوتها العاملة

في أحدث موجة لتسريح العمالة بقطاع التكنولوجيا، تعتزم منصة "سبوتيفاي" المتخصصة ببث الموسيقى، الاستغناء عن 6% من قوتها العاملة، أي نحو 600 وظيفة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات لخفض التكاليف.

وألقت الشركة باللوم على تراجع عوائد الإعلانات وتقلبات أسعار العملات ومدفوعات الملكية الفكرية لكتاب الأغاني وناشري الموسيقى.

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وتأتي خطوة Spotify بعد يومين من إعلان مايكروسوفت أنها ستستغني عن نحو 10 آلاف موظف في الأشهر المقبلة، بعد خطوات مماثلة اتخذتها "ميتا" و"أمازون" و"تويتر."