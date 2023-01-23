"غولدمان ساكس" تعتزم تقليص استثمارات إدارة الأصول بعد تأثيرها على الأرباح

قال مسؤول تنفيذي بمجموعة غولدمان ساكس لرويترز، إن ذراع إدارة الأصول ستخفض بشكل كبير الاستثمارات البديلة المقدرة بنحو 59 مليار دولار نظرا لتأثيرها على أرباح البنك.

وأوضح جوليان سالزبري، كبير مسؤولي استثمار إدارة الأصول والثروات في غولدمان ساكس في مقابلة مع رويترز، أن عملاق وول ستريت يخطط للتخلي عن مراكز على مدى السنوات القليلة المقبلة.

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وقال: "أتوقع أن أرى تراجعا ملموسا عن المستويات الحالية.. لن تصل إلى الصفر لأننا سنواصل الاستثمار فيها وسنبقى على صلة بها، على عكس الصفقات الفردية في الميزانية العمومية".

كان الربع الرابع سيئا لبنك "غولدمان"، إذ إنه تخلف عن مستهدفاته للأرباح بهامش كبير. وشأنه شأن بنوك أخرى تكافح في ظل تراجع صفقات الشركات، تخلى غولدمان عن أكثر من ثلاثة آلاف موظف في أكبر جولة شطب للوظائف منذ الأزمة المالية عام 2008.

قال سالزبري أيضا إن البنك سيقدم مزيدا من التفاصيل حول خطة الأصول الخاصة به خلال يوم المستثمر الخاص بـ"غولدمان ساكس" في 28 فبراير. ويمكن أن تشمل الأصول البديلة الأسهم الخاصة أو العقارات بدلا من الاستثمارات التقليدية كالأسهم والسندات.

وتراجع صافي إيرادات إدارة الأصول والثروات في بنك غولدمان ساكس 39% إلى 13.4 مليار دولار في 2022، وهبطت إيرادات المجموعة من استثمارات الأسهم والديون بنسبة 93% و63% على التوالي، وفقا لنتائج أرباحها التي أعلنتها الأسبوع الماضي.