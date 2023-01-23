"لازارد" يتخذ الرياض مركزا إقليميا لعمليات الصيرفة الاستثمارية
البنك عيّن وسيم الخطيب رئيسا تنفيذيا للأعمال الاستشارية بالشرق الأوسط
عيّن بنك الاستثمار "لازارد" Lazard وسيم الخطيب، رئيسا تنفيذيا للأعمال الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المقرر أن تكون الرياض مقرا إقليميا لعمليات الصيرفة الاستثمارية لـ "لازارد" في المنطقة.
يُذكر أن الخطيب كان الرئيس السابق لـ"سيتي غروب" في السعودية، وشغل منصب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في NCB كابيتال، وكان حينها أحد المصرفيين الرئيسيين المشاركين في إدارة الاكتتاب العام الضخم لشركة "أرامكو" السعودية.
جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يعمل مع شركة لازارد للاستشارات المالية على استكشاف خيارات التمويل لمشروع مسار، وكذلك احتمالية إجراء طرح عام أولي للمشروع، بحسب ما أشارت مصادر لوكالة "رويترز".
وأضافت المصادر أن خطة الاكتتاب العام لشركة مسار مقررة في العام المقبل، لكن الجدول الزمني قد يتغير لأنه لا يزال في مراحله الأولى ولم يتم بعد تحديد حجم أو قيمة الصفقة.
يشار إلى أن مشروع مسار يقع في مكة المكرمة وتبلغ قيمته 27 مليار دولار.
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