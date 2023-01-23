سوق السعودية
"مرافق": تسوية مع هيئة الزكاة والضريبة حول فروقات زكوية بـ64.2 مليون ريال
شملت الأعوام من 2015 حتى 2017
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أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" عن التوصل إلى اتفاقية تسوية نهائية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص فروقات الزكاة للأعوام 2015، 2016، 2017.
وكشفت الشركة أنه تم الاتفاق مع هيئة الزكاة على مبلغ 64.2 مليون ريال.
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وكانت الشركة قد أشارت في نشرة الإصدار الصادرة ضمن فقرة المخاطر المتعلقة بالمطالبات الزكوية، والتي تمت الإشارة فيها إلى قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض فروقات الزكاة على الشركة عن الأعوام 2015، 2016، 2017 بمبلغ قدره 99.7 مليون ريال.
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