الأرباح الفصلية لـ"ديار" ترتفع بأكثر من الضعف إلى 41 مليون درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة ديار للتطوير الإماراتية بنسبة تجاوزت الضعف لتصل إلى 41 مليون درهم.

جاء ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2022 بدعم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 190% إلى 226 مليون درهم.

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وعلى أساس سنوي حققت الشركة قفزة بأرباحها بنسبة 184% إلى 144 مليون درهم خلال العام الماضي.

وقالت الشركة إنها شطبت جميع الخسائر المتراكمة.

وكانت "ديار للتطوير" أفصحت في وقت سابق عن خسائرها المتراكمة، حيث بلغت 1.68 مليار درهم تمثل 29% من رأسمالها.

وأوضحت الشركة وقتها أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الخسائر المتراكمة هي المخصصات نتيجة لوضع السوق العقارية في 2010.

وأضافت "ديار" أن عملية تخفيض رأس المال واستخدام الاحتياطي القانوني لشطب الخسائر المتراكمة قيد الإجراء حاليا.