البنك السعودي للاستثمار يزيد حجم برنامج الصكوك إلى 5 مليارات ريال

أعلن البنك السعودي للاستثمار، عن زيادة حجم برنامج صكوك من الشريحة الأولى من ملياري ريال إلى 5 مليارات ريال، وفقاً لوثائق برنامج الصكوك.

وأفاد البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، بأنه يعتزم إصدار صكوك من الشريحة الأولى (Tier 1) ("الصكوك") مقومة بالريال السعودي بموجب البرنامج من خلال طرحها طرحاً خاصاً في المملكة.

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وأشار إلى أنه سيتم تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق، موضحا أن الطرح يهدف إلى تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وتلبية احتياجاته المالية والاستراتيجية.

وأضاف البنك أنه عيّن شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال"، كمدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب للطرح المحتمل.

ولفت إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، مبينا أنه سيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وذكر أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.

وفي بيان منفصل على "تداول"، أعلن البنك السعودي للاستثمار ("المُصدر") عن عزمه ممارسة خيار الشراء للمُصدر (بالكامل) في ما يتعلق بالصكوك الثانوية ذات الفئة 1 ("الصكوك") التي تبلغ قيمتها مليار ريال، والتي صدرت بتاريخ 21 مارس 2018 بالقيمة الاسمية في أول تاريخ للشراء الاختياري وهو 21 مارس 2023.