البنك السعودي للاستثمار يزيد حجم برنامج الصكوك إلى 5 مليارات ريال
يعتزم البدء بإصدار صكوك من الشريحة الأولى
أعلن البنك السعودي للاستثمار، عن زيادة حجم برنامج صكوك من الشريحة الأولى من ملياري ريال إلى 5 مليارات ريال، وفقاً لوثائق برنامج الصكوك.
وأفاد البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، بأنه يعتزم إصدار صكوك من الشريحة الأولى (Tier 1) ("الصكوك") مقومة بالريال السعودي بموجب البرنامج من خلال طرحها طرحاً خاصاً في المملكة.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق، موضحا أن الطرح يهدف إلى تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وتلبية احتياجاته المالية والاستراتيجية.
وأضاف البنك أنه عيّن شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال"، كمدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب للطرح المحتمل.
ولفت إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، مبينا أنه سيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وذكر أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
وفي بيان منفصل على "تداول"، أعلن البنك السعودي للاستثمار ("المُصدر") عن عزمه ممارسة خيار الشراء للمُصدر (بالكامل) في ما يتعلق بالصكوك الثانوية ذات الفئة 1 ("الصكوك") التي تبلغ قيمتها مليار ريال، والتي صدرت بتاريخ 21 مارس 2018 بالقيمة الاسمية في أول تاريخ للشراء الاختياري وهو 21 مارس 2023.
-
القويز: السوق المالية السعودية قدمت تمويلا بـ100 مليار ريال منذ 2017مجموع الأصول في قطاع الصناديق العقارية 142 مليار ريال قصص اقتصادية
-
"الملا" للعربية: فائض الميزان التجاري البترولي لمصر 3 مليارات دولار في 2022قال إن بلاده تستهدف 18 مليار دولار صادرات بترولية في 2023 قصص اقتصادية
-
"المركزي" المصري يرفع سعر الدولار لمستوى جديد.. وتصريحات مهمة للسيسيأكد أن الاقتصاد لا يمكن أن ينطلق وينمو بدون بنية أساسية قصص اقتصادية