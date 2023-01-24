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دعاوى قضائية تواجهها تويتر لعدم دفعها إيجار مكاتبها
تويتر تخلفت عن دفع إيجار مكاتبها في كل من لندن وآسيا
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رفعت شركة عقارية في سان فرانسسكو الأميركية دعوى قضائية على شركة تويتر، وذلك لتخلف الأخيرة عن دفع إيجار مكاتبها الرئيسية لشهري ديسمبر ويناير.
وتخلفت تويتر بحسب الدعوى عن دفع 3.36 مليون دولار إيجارا لشهر ديسمبر الماضي، ومبلغ 3.4 مليون دولار إيجارا مستحقا لشهر يناير.
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كذلك تخلفت تويتر عن دفع إيجار مكاتبها في كل من لندن وآسيا، بالإضافة إلى مبالغ مستحقة عن إيجار رحلات طيران خاصة، في الوقت الذي يقوم فيه المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك بحملة كبيرة لتخفيض التكاليف عبر الاستغناء عن آلاف الموظفين.
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