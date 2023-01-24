اقتصاد السعودية
صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة "سامسونغ" لاستكشاف فرص التعاون
تهدف المذكرة لتبني وتطوير التقنيات المبتكرة لمشاريع التطوير العقاري والإنشاءات
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وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم مع مجموعة سامسونغ سي آند تي لاستكشاف فرص التعاون المشترك.
وقال صندوق الاستثمارات العامة، إن مذكرة التفاهم مع سامسونغ سي آند تي تهدف لتبني وتطوير التقنيات المبتكرة لمشاريع التطوير العقاري والإنشاءات.
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