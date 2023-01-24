هيئة "المنافسة" السعودية تقر استحواذ "نون" على "نمشي"

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، عن موافقتها على استحواذ شركة "نون" على "نمشي هولدينغ".

وذكرت الهيئة، في تغريدة لها بموقع التواصل تويتر، اليوم، أنها لا تمانع إتمام عملية التركز الاقتصادي بين "نون أيه دي هولدينغز ليميتد"، و"نمشي هولدينغ ليميتد".

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وتبلغ قيمة استحواذ "نون" على "نمشي" 335 مليون دولار نقدا.

وشركة "نمشي" هي منصة إلكترونية لبيع الأزياء ومستحضرات التجميل، ومنتشرة في دول الخليج العربي، ومنصة "نون" هي شركة لمبيعات التجزئة إلكترونيا.

كانت شركة إعمار العقارية قد وافقت على بيع منصة "نمشي" لشركة "نون"،

يذكر أن إعمار مولز التابعة لإعمار استحوذت على "نمشي" على دفعتين في 2017-2019 بـ 283 مليون دولار.

فيما حققت شركة "نمشي" إيرادات لإعمار بـ 1.54 مليار درهم في 2021 بارتفاع بـ 17%.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 50% من شركة "نون" ويمتلك مستثمرون آخرون يمثلهم محمد العبار بقية الشركة.