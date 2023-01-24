"البحر الأحمر الدولية" تمنح عقدا بمليار ريال لشركة "العيوني"

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية المطورة لوجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا" عن منح عقد بمليار ريال لشركة "العيوني للاستثمار والمقاولات" لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق العامة للمرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لمشروع TRIPLE BAY.

وستتكون المرحلة الأولى من وجهة أمالا في مرسى TRIPLE BAY من ثمانية منتجعات تقدم ما يزيد على 1200 غرفة فندقية.

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ومع اكتمالها ستضم الوجهة أكثر من 3000 غرفة فندقية في 25 فندقًا إلى جانب مجموعة واسعة من متاجر التجزئة والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.