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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"المعمر لأنظمة المعلومات" تعلن ترسية مشروع بقيمة 49.65 مليون ريال

لتشغيل وإدارة الخدمات الإلكترونية والحاسب الآلي لديوان المظالم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس"، عن ترسية (مشروع تشغيل وإدارة الخدمات الإلكترونية و الحاسب الآلي) مع ديوان المظالم بقيمة إجمالية قدرها 49.65 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يتضمن تقديم أعلى مستويات من الخبرات والخدمات وذلك لضمان استدامة وتشغيل الخدمات الإلكترونية والحاسب الآلي والتأكد من جاهزية الأنظمة واستقرارها وعدم انقطاع الخدمات الإلكترونية عن المستفيدين.

وأضافت أنه سيتم توفير فريق ذي كفاءة عالية في مختلف المجالات بمقر ديوان المظالم ليقوموا بتقديم خدمات استشارية وأعمال التشغيل والصيانة والدعم. حيث يهدف ديوان المظالم ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات استمرارية عمل الأنظمة والتطبيقات والأجهزة والبنية التحتية للشبكات بكفاءة عالية وتحقيق متطلبات الأعمال بأقصى سرعة ممكنة.

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وأوضحت أن العقد لمدة 3 سنوات، ومن المتوقع توقيعه في 23 فبراير 2023.

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