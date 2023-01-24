سوق السعودية
"جبل عمر" تتسلم إشعاراً من "الزكاة" بتنفيذ قرار مخالفات بـ357 مليون ريال
أكدت أنها ستقدم التماساً لإعادة النظر
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أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، تسلمها يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023، إشعارا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية عن الأعوام من 1434هـ إلى 2018، بمبلغ وقدره 357 مليون ريال.
وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنه وبحسب أنظمة ولوائح الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، ستقوم بتقديم طلب التماس إلى اللجنة الاستئنافية لإعادة النظر في القرار، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.
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وبينت أنها سجلت في قوائمها المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مخصص زكاة عن الأعوام المشار لها بقيمة 133 مليون ريال.
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