أرباح "سدافكو" ترتفع 46% إلى 78.5 مليون ريال في الربع الرابع

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، عن ارتفاع أرباحها إلى 218.3 مليون ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى المنتهية في ديسمبر 2022 بزيادة 50%، مقارنة بأرباح 145.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها من عام 2021، فيما بلغت أرباح الربع الرابع 78.5 مليون ريال بارتفاع نسبته 46%.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن سبب ارتفاع الأرباح بنهاية الأشهر التسعة، يعود إلى الزيادة في المبيعات (437 مليون ريال) بنسبة 28.4%، وذلك لجميع الأصناف والقنوات البيعية.

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كما ارتفع هامش الربح الإجمالي 31.4% مقابل 30.6% نتيجة التركيز المتزايد على استراتيجيات الشراء الحكيمة والكفاءة في عمليات التصنيع والتركيز على النمو المربح.

وانخفضت مصاريف البيع والتوزيع إلى 12.8% مقابل 14.7% للعام 2021 كنسبة مئوية من المبيعات، بينما زادت كقيمة بنسبة 12%.

كما انخفضت المصاريف الإدارية والعمومية إلى 4.5% مقابل 5.5% كنسبة مئوية من المبيعات.

إلى ذلك، بيّنت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2022 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2021 يعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 25.8% مدفوعة بالتركيز المستمر على كفاءة العمليات البيعية وتحسين مسارات وربحية قنوات البيع، حيث شهد هذا الربع عودة مبيعات وربحية مجموعة مليكوما إلى وضعها الطبيعي، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات الأساسية تماشيا مع الاتجاه العالمي.

وتم الحفاظ على هامش ربح إجمالي 30% مقابل 30.8% للعام الماضي بالرغم من الانخفاض الكبير في ربحية مليكوما، مقارنة بالربع نفسه من العام 2021.

وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية كنسبة مئوية من المبيعات 4.2% مقابل 5.3% العام 2021 نتيجة مبادرات الترشيد في المصاريف.

وارتفعت إيرادات التمويل بشكل كبير بمقدار 2.9 مليون ريال كنتيجة ارتفاع عوائد الاستثمار في ودائع المرابحة.

كما تم وضع الودائع لأجل (أكثر من 3 أشهر) للاستفادة من عوائد أعلى.