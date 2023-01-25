بنك دبي الإسلامي يحقق أعلى أرباح سنوية في تاريخه خلال 2022

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك دبي الإسلامي في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 13%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021، لتصل إلى 1.5 مليار درهم.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 1.38 مليار درهم.

مادة اعلانية

وقد سجل بنك دبي الإسلامي أقوى عام له في تاريخه، مع نمو قوي في ربحيته، إذ بلغ إجمالي الدخل 14 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 20% على أساس سنوي، وبلغت الميزانية العمومية الآن 288 مليار درهم بنموّ سنوي مركب لمدة 5 سنوات بلغت نسبته 7%، وسجل صافي الأرباح السنوية نموا قياسيا بـ26% إلى 5.5 مليار درهم.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 30 فلسا للسهم عن عام 2022 مقارنة بـ 25 فلسا للسهم تم توزيعها عن العام 2021.

وسجل صافي الأرباح للمجموعة نموا ًقياسياً بنسبة 26% على أساس سنوي. ويأتي هذا النمو القوي على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، وإدارة التكاليف، واستمرار تراجع مخصصات انخفاض القيمة، كما سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 238 مليار درهم ، ووصل إجمالي التمويلات والصكوك الجديدة إلى حوالي 63 مليار درهم ، مقارنة مع 50 مليار درهم في عام 2021.

وبلغ إجمالي الدخل 14.101 مليون درهم مقارنة مع 11.795 مليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي و17% على أساس ربع سنوي.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11% على أساس سنوي و8% على أساس ربع سنوي، ليصل الآن إلى 10.467 مليون درهم، فيما بلغ صافي الأرباح التشغيلية 7.734 مليون درهم مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 12% على أساس سنوي و10% على أساس ربع سنوي، مقارنة مع 6.892 مليون درهم في عام 2021.

وقد توسعت الميزانية العمومية بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 288 مليار درهم.

ووصلت ودائع المتعاملين الآن إلى 199 مليار درهم، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 44% من قاعدة ودائع المتعاملين (بارتفاع قدره 225 نقطة أساس على أساس ربع سنوي)، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 7% على أساس ربع سنوي، على خلفية ارتفاع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 12%.

وواصلت خسائر انخفاض القيمة الانخفاض لتسجل 2.103 مليون درهم مقارنة مع 2.448 مليون درهم في العام السابق، بانخفاض قدره 14% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس مرونة محفظة اكتتابات البنك، واستمر اتجاه تراجع التمويلات غير العاملة لتصل نسبتها الآن إلى 6.5%، أي أقل بـِ 30 نقطة أساس، على أساس سنوي، مقارنة مع 6.8% في عام 2021.

وقال بنك دبي الإسلامي إن تحسن معدل التكلفة إلى الدخل استمر ليصل الآن إلى 26.1%، أي أقل بـِ 70 نقطة أساس على أساس سنوي، وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 150%.

وبلغ معدل العائد على الموجودات 2.0% (بارتفاع بلغ 47 نقطة أساس على أساس سنوي) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 17% (بارتفاع بلغ 400 نقطة أساس على أساس سنوي) في استمرار لوضعهما الجيد.

وأعلن بنك دبي الإسلام أن معدلات رأس المال حافظت على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 12.9% (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس على أساس سنوي)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.6% (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس على أساس سنوي)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 44 مليار درهم.

رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، مروان شراب

من جانبه، قال رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، مروان شراب، إن نتائج بنك دبي الإسلامي تعتبر ممتازة، وأعطى نمو أرباحه إيجابية قوية للقطاع البنكي في 2022، في ظل إعلانه عن توزيعات تاريخية بقيمة 30 فلس للسهم.

وأضاف مروان شراب، في مقابلة مع "العربية"، اليوم، أن نتائج البنك جاءت جيدة رغم التخوفات من تراجع نتائج الأعمال في الربع الأخير من العام الماضي، وأظهرت النتائج تقليل المخصصات.

وأوضح أن التوزيعات القوية للبنك تعطي إشارة قوية للقطاع البنكي في 2022.