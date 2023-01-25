صندوق "تعليم ريت" يوزع 1.4% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت للفترة من مطلع أكتوبر 2022م إلى 31 ديسمبر 2022م، بإجمالي 8.16 مليون ريال لعدد وحدات قائمة ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 51 مليون وحدة.

وقالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.16 ريال بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.4% كما في 30 يونيو 2022.

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وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 31 يناير 2023، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.