عمومية "سينومي سنترز" تقر تأسيس برنامج صكوك بـ4.5 مليار ريال

أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، عن موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على تأسيس شركة المراكز العربية لبرنامج صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يصل إجماليه إلى 4.5 مليار ريال بمدة تصل إلى عامين من تاريخ التأسيس.

وقالت "سينومي سنترز"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إنه سيتم إصدار الصكوك تحت هذا البرنامج من وقت لآخر في السوق المحلية من خلال عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات، وذلك وفقًا للسياسة طويلة الأجل التي تتبناها الشركة للحصول على تمويل عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة.

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وتتضمن الموافقة منح مجلس إدارة "سينومي سنترز" صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض، والموافقة على والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذا البرنامج، ولاتخاذ القرار بشأن عدد وقيمة أية صكوك سيتم طرحها، وتوقيت أي إصدار للصكوك، بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.