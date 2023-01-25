تفاهم يمكن "إكسترا" من إدارة قسم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في أسواق "بنده"

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، عن توصلها إلى تفاهم استراتيجي مع شركة بنده للتجزئة، والتي ستقوم بموجبه "إكسترا" بإدارة قسم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في أسواق "بنده".

وأفادت "إكسترا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، بأن هذا التفاهم بين الشركتين يهدف إلى بناء تعاون استراتيجي على المديين المتوسط والطويل وذلك بدعم من خبرة "إكسترا" في ريادة قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى الانتشار الإقليمي لـ "بنده" كأكبر سلسلة أسواق تجزئة في السعودية وقاعدة عملاء.

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وقالت "إكسترا" إن هذا التفاهم سيسهم في تقديم أفضل تجربة تسوق لعملاء الشركتين في كل مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن ذلك التعاون يأتي لتعزيز استراتيجية "إكسترا" في الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف المناطق السعودية.

وأضافت أن الشركتين ستعملان على إتمام كل الدراسات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمالية والفنية والقانونية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لتحديد كامل إمكانيات وتفاصيل هذا التفاهم، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.