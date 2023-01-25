صناديق إماراتية تسعى لشراء أسهم في طرح ثانوي لـ "أداني إنتربرايزس" الهندية

أفادت بلومبرغ نيوز نقلا عن أشخاص مطلعين، بأن مستثمرين خليجيين هما الشركة العالمية القابضة والصندوق السيادي "جهاز أبوظبي للاستثمار"، كانا من بين مقدمي العروض لشراء أسهم في الطرح الثانوي لشركة أداني إنتربرايزس بقيادة الملياردير الهندي غوتام أداني، الذي بدأ اليوم الأربعاء والبالغة قيمته 200 مليار روبية (2.45 مليار دولار).

كما ذكرت بلومبرغ نيوز أن شركة مبادلة للاستثمار ومجموعة بي.إن.بي باريبا البنكية، قدمتا أيضا عرضين لشراء الأسهم، مضيفة أن طلبات الاكتتاب بقائمة المؤسسات الاستثمارية تجاوزت مثلي المستهدف تقريبا.

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وحددت أداني إنتربرايزس الأسبوع الماضي السعر الأدنى لأكبر طرح ثانوي للأسهم في الهند عند 3112 روبية للسهم، مع حد أقصى عند 3276 روبية. وبينما بدأ تقديم عروض المستثمرين من المؤسسات اليوم الأربعاء، يبدأ تقديم عروض المستثمرين الأفراد يوم الجمعة، مع إغلاق الطرح أمام المجموعتين في 31 يناير.

في غضون ذلك، اتهمت مذكرة لشركة هندنبرج ريسيرش اليوم الأربعاء، مجموعة أداني بالاستخدام المكثف غير الملائم للكيانات المنشأة في ملاذات ضريبية في الخارج، معبرة عن قلقها بشأن مستويات الديون المرتفعة. وقالت شركة السمسرة الأميركية المعروفة التي تقوم بعمليات البيع على المكشوف، إنها تحتفظ بمراكز قصيرة في المجموعة.

وانخفضت أسهم شركات مجموعة أداني بين 3% و7% بسبب المذكرة.

أشار تقرير بلومبرغ إلى أن الشركة العالمية القابضة تقدمت بعرض لشراء أسهم بنحو 200 مليون دولار في الطرح الثانوي، في حين قدمت المؤسسات الاستثمارية الأخرى عروضا في نطاق يتراوح بين 25 مليون دولار و50 مليوناً.

قالت أداني إنها ستستخدم 108.69 مليار روبية من الطرح الثانوي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر ومنشآت المطارات والطرق السريعة الخضراء.