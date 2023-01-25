"دار المعدات" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "مصرف الإنماء" بـ 265 مليون ريال

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "مصرف الإنماء"، بقيمة 265 مليون ريال سعودي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتضمن التنازل عن عائدات العقود بالإضافة إلى سندات لأمر.

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وأوضحت أن التمويل للأغراض العامة للشركة (المشروعات الجديدة) بما في ذلك تمويل رأس المال العامل، وتجنب أي قيود على السيولة.

وأضافت أن التمويل متاح حتى 30-09-2023م.