"سفن" تبدأ تشييد وجهتها الترفيهية في تبوك بقيمة تتجاوز مليار ريال

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سفن"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن انطلاق الأعمال الإنشائية لوجهتها الترفيهية في تبوك.

جاء إطلاق المشروع بقيمة تزيد على مليار ريال، على هامش مشاركة الشركة بفعاليات ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" برعاية وتنظيم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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وسيتم تشييد وجهة "سفن" الترفيهية في تبوك والواقعة على طريق الملك فيصل وسط حدائق تبوك، على مساحة 40 ألف متر مربع، وبمساحة بناء تزيد على 72,500 متر مربع، وتم تصميمها على شكل قرية ترتبط بالمساحات المجتمعية المفتوحة والحدائق والمتنزهات والملاعب الرياضية، من قبل شركة الهندسة المعمارية الشهيرة عالمياً "Gensler".

وتم اختيار شركة البواني المحدودة، وهي إحدى كبرى شركات المقاولات الوطنية الرائدة في المملكة، لتشييد الوجهة الترفيهية في تبوك وذلك خلال اتفاقية تم توقيعها في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص".

وتستثمر "سفن" أكثر من 50 مليار ريال لبناء 21 وجهة ترفيهية، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع. وكانت الشركة قد كشفت مؤخراً عن انطلاق عمليات الإنشاءات لوجهتها الترفيهية في حي الحمراء بالرياض، في حين ستقام مشاريعها القادمة في 14 مدينة عبر المملكة هي: الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.

يُذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية "سفن"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف للمساهمة في تطوير القطاع الترفيهي وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية وخلق بيئة ترفيهية تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع السعودي وفقاً لأعلى وأحدث المعايير العالمية.