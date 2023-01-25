"مايكروسوفت" تتوقع تباطؤ أعمالها في الحوسبة السحابية مع تراجع الطلب

توقعت مايكروسوفت أن يتباطأ نمو الإيرادات في أعمال الحوسبة السحابية Azure.

وحذرت الشركة في الفترة الحالية من مزيد من التباطؤ وانخفاض حاد في الطلب على البرمجيات.

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وجاءت هذه التحذيرات على الرغم من ارتفاع الإيرادات من خدمات الحوسبة السحابية 31% في الربع الثاني من العام المالي المنتهي في 31 من ديسمبر.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي إلى نحو 54 مليار دولار، وهو أبطأ معدل نمو منذ عام 2016.

وتتجه مايكروسوفت الآن إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لزيادة الطلب على سحابتها Azure.

وتنوي الشركة زيادة حصتها في OpenAI وقد ترصد 10 مليارات دولار لذلك، على مدى عدة سنوات بحسب ما ذكرته مصادر.