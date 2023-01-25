اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركات

"مايكروسوفت" تتوقع تباطؤ أعمالها في الحوسبة السحابية مع تراجع الطلب

والشركة تحقق أبطأ نمو ربعي منذ 2016

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقعت مايكروسوفت أن يتباطأ نمو الإيرادات في أعمال الحوسبة السحابية Azure.

وحذرت الشركة في الفترة الحالية من مزيد من التباطؤ وانخفاض حاد في الطلب على البرمجيات.

وجاءت هذه التحذيرات على الرغم من ارتفاع الإيرادات من خدمات الحوسبة السحابية 31% في الربع الثاني من العام المالي المنتهي في 31 من ديسمبر.

صناديق إماراتية تسعى لشراء أسهم في طرح ثانوي لـ "أداني إنتربرايزس" الهندية شركات شركات صناديق إماراتية تسعى لشراء أسهم في طرح ثانوي لـ "أداني إنتربرايزس" الهندية

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي إلى نحو 54 مليار دولار، وهو أبطأ معدل نمو منذ عام 2016.

وتتجه مايكروسوفت الآن إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لزيادة الطلب على سحابتها Azure.

وتنوي الشركة زيادة حصتها في OpenAI وقد ترصد 10 مليارات دولار لذلك، على مدى عدة سنوات بحسب ما ذكرته مصادر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الثلوج والأمطار تغلق الطرق فى أفغانستان.. والحرارة تقترب من 35 تحت الصفر الثلوج والأمطار تغلق الطرق فى أفغانستان.. والحرارة تقترب من 35 تحت الصفر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط