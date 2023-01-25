"مايكروسوفت" تسجل أرباحاً فصلية تفوق التوقعات بدعم من الخدمات السحابية

أعلنت "مايكروسوفت كورب"، عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع، إذ ساعد الأداء القوي لأنشطة الخدمات السحابية في تعويض تراجعها في سوق الحواسب الشخصية، مما دفع أسهم الشركة للارتفاع 4% في تعاملات ما بعد الإغلاق.

ومن المرجح أن تهدئ نتائج "مايكروسوفت" القوية المخاوف من انهيار قطاع التكنولوجيا الذي سرح آلاف الموظفين هذا العام تحسبا لركود اقتصادي، وفقا لـ"رويترز".

مادة اعلانية

وأوضحت "مايكروسوفت" الثلاثاء، أن إيراداتها من خدمة أزور السحابية ارتفعت 31% في الربع الثاني تمشيا مع تقديرات منصة (فيزيبل ألفا)، بينما سجل قطاع الخدمات السحابية الذكية عموما إيرادات قدرها 21.5 مليار دولار مقابل توقعات جمعتها رفينيتيف من وول ستريت بأن تبلغ الإيرادات 21.4 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات "مايكروسوفت" 2% إلى 52.7 مليار دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر مقارنة مع متوسط تقديرات المحللين البالغ 52.94 مليار دولار وفقا لنظام تقديرات مؤسسات الوساطة التابع لرفينيتيف.

وعلى أساس معدل بلغت أرباح "مايكروسوفت" 2.32 دولار للسهم مقارنة مع توقعات بأن تبلغ 2.29 دولار.