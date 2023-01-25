"واعد" يغلق جولة استثمارية بـ14 مليون دولار للاستثمار في شركة "درونز" يابانية

أعلنت شركة Terra Drone اليابانية والعاملة في مجال خدمات الطائرات بدون طيار، عن إغلاق جولة استثمارية بقيمة 14 مليون دولار وذلك بقيادة "واعد فنتشرز"، ذراع استثمار رأس المال الجريء التابع لشركة أرامكو السعودية.

ويهدف ذلك لمساعدة Terra Drone على إطلاق برامج لمساعدة الطائرات بدون طيار على فحص ومراقبة الأنابيب والخزانات.

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وتخطط الشركة اليابانية الناشئة لاستخدام الأموال في افتتاح مكتب بالسعودية وتوظيف 100 شخص هناك في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.