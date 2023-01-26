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شركة اتحاد مصانع الأسلاك
شركة أسلاك.
سوق السعودية

أرباح "أسلاك" ترتفع 24% إلى 57.3 مليون ريال في 2022

الشركة أرجعت السبب إلى نمو المبيعات وزيادة هوامش الربحية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" عن النتائج المالية السنوية التقديرية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مسجلة أرباحا بـ57.3 مليون ريال نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 24%، مقارنة بأرباح قدرها 46.2 مليون ريال حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام 2021.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى نمو حجم المبيعات وزيادة هوامش الربحية.

إلى ذلك، أفادت الشركة، بأن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة، بلغت 449.5 مليون ريال، مقابل 442.6 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام 2021.

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