الأرباح الفصلية لـ"الإمارات دبي الوطني" تقفز 94% إلى 3.9 مليار درهم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الخميس، عن قفزة في صافي أرباحه للعام الماضي، بنسبة 40% إلى 13 مليار درهم، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة وأحجام المعاملات، مما عزز الدخل الإجمالي.

وحقق البنك أرباحا تصل إلى 3.9 مليار درهم في الربع الأخير من العام 2022 بارتفاع قدره 94% عن العام السابق.

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ودعمت أسعار الفائدة الأعلى وازدياد أحجام المعاملات ارتفاع الدخل الإجمالي في 2022 بنسبة 36% إلى 32.5 مليار درهم، مما عزز الأرباح.

ونمت الأصول الإجمالية 8% إلى 742 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون: "حافظنا على زخم نمو الدخل القوي، وأحكمنا سيطرتنا على التكاليف واستفدنا من إعادة القيد والمبالغ المستردة، ما يعكس الوضع الاقتصادي الإقليمي السليم".

وذكر البنك أن قروض الشركات الجديدة زادت 50 مليار درهم العام الماضي، إلا أن القروض الإجمالية تراجعت 1% إلى 456 مليار درهم في نهاية الربع الأخير مع نزول الاقتراض السيادي. وارتفعت الودائع الإجمالية 10% في 2022 إلى 503 مليارات درهم.

وتراجعت مخصصات القروض المعدومة 12% العام الماضي، وهو ما عزته الشركة إلى "إجراءات التوفير القوية في الفترات السابقة".

واقترح بنك الإمارات دبي الوطني زيادة توزيعات الأرباح 20% إلى 60 فلسا بناء على النتائج المالية القوية.