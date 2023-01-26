اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أسمنت تبوك
أسمنت تبوك
سوق السعودية

تعيين يزيد الشثري رئيساً لمجلس إدارة "أسمنت تبوك".. وطارق العنقري نائباً

تمتد مدة مجلس الإدارة الجديد لـ 3 سنوات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة أسمنت تبوك عن قرار مجلس الإدارة بتعيين يزيد بن خالد الشثري رئيساً لمجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه تقرر تعيين طارق بن خالد العنقري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وأضافت أنه تم تعيين أمل بنت حسين رضاء، أمين سر مجلس الإدارة.

هل نجح ماسك في طمأنة المستثمرين بعد نتائج تسلا؟ جرس الإغلاق تسلا هل نجح ماسك في طمأنة المستثمرين بعد نتائج تسلا؟

وأشارت إلى تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول" وهم طارق بن خالد العنقري عضو مجلس الإدارة، وعلي بن مـحمد القحطاني الرئيس التنفيذي.

يشار إلى أن الجمعية العامة للشركة قررت انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26 يناير 2023 وتنتهي في 25 يناير 2026 لمدة 3 سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عشائر الرقة ترفض التقارب بين النظام السوري وتركيا.. لماذا؟ عشائر الرقة ترفض التقارب بين النظام السوري وتركيا.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط