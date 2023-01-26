تعيين يزيد الشثري رئيساً لمجلس إدارة "أسمنت تبوك".. وطارق العنقري نائباً

أعلنت شركة أسمنت تبوك عن قرار مجلس الإدارة بتعيين يزيد بن خالد الشثري رئيساً لمجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه تقرر تعيين طارق بن خالد العنقري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

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وأضافت أنه تم تعيين أمل بنت حسين رضاء، أمين سر مجلس الإدارة.

وأشارت إلى تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول" وهم طارق بن خالد العنقري عضو مجلس الإدارة، وعلي بن مـحمد القحطاني الرئيس التنفيذي.

يشار إلى أن الجمعية العامة للشركة قررت انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26 يناير 2023 وتنتهي في 25 يناير 2026 لمدة 3 سنوات.