خسائر "بوينغ" تتفاقم 16% إلى 5 مليارات دولار في 2022

تفاقمت خسائر شركة بوينغ العام الماضي 16% إلى 5 مليارات دولار. وسجلت الشركة خسارة فصلية للمرة السادسة على التوالي بواقع 1.75دولار للسهم على خلفية زيادة التكاليف.

وبلغ التدفق النقدي الحر 3.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2022، وهو ما رفع التدفقات النقدية للشركة لتسجل أول تدفق نقدي إيجابي لها على أساس سنوي منذ عام 2018.

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يُشار إلى أن الإيرادات الفصلية للشركة نمت بـ 35% إلى 20 مليار دولار وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.