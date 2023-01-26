مساهمو "متطورة" يقرون زيادة رأس المال 20% وشراء أسهم خزينة

وافق مساهمو الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة"، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الأربعاء، على زيادة رأس المال بنسبة 20%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن رأس المال يصبح بعد الزيادة 600 مليون ريال، مقارنة بقيمة 500 مليون ريال قبل الزيادة.

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وأضافت أن الزيادة ستتم من خلال رسملة الأرباح المبقاة بإجمالي 100 مليون ريال، عبر منح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم يملكها المساهمون.

ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 60 مليون سهم بدلاً من 50 مليون سهم.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة لتعزيز خطط النمو المستقبلية.

وتمت الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 2.5 مليون سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك لأن مجلس الإدارة أو من يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من خلال مواردها المالية والتسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة خمس سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.