بنوك
مورغان ستانلي: غرامة مليون دولار على الموظف الذي يستخدم هذا التطبيق في العمل
فرض على البنك غرامة بقيمة 200 مليون دولار في 2021 ضمن تحقيقات مماثلة
وضع القراءة
100% حجم الخط
فرض بنك "مورغان ستانلي" Morgan Stanley غرامات مالية على الموظفين الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب للتواصل مع العملاء.
وبحسب صحيفة the Financial Times قد تصل هذه الغرامة إلى مليون دولار على الموظف، بناءً على عوامل عدة، مثل منصب الموظف، وعدد الرسائل النصية التي قام بإرسالها، وفيما إذا كان قد تلقى إنذارا مسبقاً.
مادة اعلانية
الجدير ذكره أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تفرض على البنوك تتبع الاتصالات الرقمية للموظفين.
وكانت قد فرضت على Morgan Stanley غرامة بقيمة 200 مليون دولار في عام 2021، ضمن تحقيقات مماثلة تخص اتصالات الموظفين بالعملاء عبر منصات التواصل.
اقرأ أيضاً
-
أرباح "تسلا" تنمو 43% إلى 4.1 مليار دولار في الربع الرابعارتفعت الإيرادات 37% على أساس سنوي نبض السوق
-
صندوق التنمية السياحي يوقع اتفاقية تمويل لإنشاء منتجع 4 نجوم في منطقة الباحةتحت اسم "الأرين أرجان" التابع لشركة روتانا لإدارة الفنادق سياحة وسفر
-
"المركزي السعودي" يستطلع الآراء بشأن مشروع "نظام البنوك"سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على المشروع خلال 30 يوما اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية