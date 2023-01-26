مورغان ستانلي: غرامة مليون دولار على الموظف الذي يستخدم هذا التطبيق في العمل

فرض بنك "مورغان ستانلي" Morgan Stanley غرامات مالية على الموظفين الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب للتواصل مع العملاء.

وبحسب صحيفة the Financial Times قد تصل هذه الغرامة إلى مليون دولار على الموظف، بناءً على عوامل عدة، مثل منصب الموظف، وعدد الرسائل النصية التي قام بإرسالها، وفيما إذا كان قد تلقى إنذارا مسبقاً.

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الجدير ذكره أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تفرض على البنوك تتبع الاتصالات الرقمية للموظفين.

وكانت قد فرضت على Morgan Stanley غرامة بقيمة 200 مليون دولار في عام 2021، ضمن تحقيقات مماثلة تخص اتصالات الموظفين بالعملاء عبر منصات التواصل.